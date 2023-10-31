В Екатеринбурге задержали мужчин, сломавших мемориал убитому аспиранту из Габона

В Екатеринбурге задержали двоих мужчин, разрушивших стихийный мемориал в память об убитом аспиранте Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Источник «КП-Екатеринбург» заявил, что их арестовали на 14 и 13 суток за публичное демонстрирование нацистской символики.

Обоим задеражнным по 28 лет. В отношении них также могут возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), по которой им грозит до пяти лет лишения свободы.

Убийство аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили из Габона произошло 18 августа около ресторана Burger King на ул. Малышева в Екатеринбурге. От полученных ножевых ранений он скончался в машине скорой помощи. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день после преступления. Им оказался житель Артемовского Данил Фомин.

Впоследствии разразился скандал после публикации в интернете видеозаписи разговора двух сотрудников ДПС, которые наблюдали момент убийства, но ничего не сделали, чтобы его предотвратить. В полиции сообщили, что они уже уволены из МВД «по отрицательным мотивам». В отношении них расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

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