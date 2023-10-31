Избран глава подшефного Оренбуржью Перевальского района ЛНР

Главой муниципального образования в подшефном Оренбургской области Перевальском районе Луганской народной республики избран Виталий Михайлов. Решение единогласно принял совет депутатов Перевальского муниципального округа. Об этом сообщает региональное правительство.

«Главой ЛНР Леонидом Пасечником были представлены две кандидатуры. Процедура избрания осуществлялась тайным голосованием»,— говорится в сообщении.

С 5 июля минувшего года Перевальский район ЛНР является подшефной территорией Оренбургской области. Ранее Оренбуржье приступило к обновлению школ и детсадов на подшефной территории в ЛНР. Работы проводились, в том числе, в детской школе искусств Перевальского района. Они предусматривали ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории.

Георгий Портнов