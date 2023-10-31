В Нижнем Новгороде водитель автобуса оштрафован за перевозку мигрантов-нелегалов

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции в ходе рейда выявили группу мигрантов, уклоняющихся от самостоятельного выезда изРоссии, сообщает портал «МВД Медиа».

По данным полиции, автобус с мигрантами был остановлен для проверки документов у одного из домов на Московском шоссе. В салоне автобуса находились 57 граждан одной из республик ближнего зарубежья. Из них 14 человек находятся в России нелегально.

Иностранцев-нелегалов доставили в полицию для составления протоколов. По решению суда, все они оштрафованы и должны быть выдворены за пределы России. При этом 12 из них должны покинуть страну самостоятельного, а двоих выдворят в принудительном порядке. Пока они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

В отношении водителя автобуса, перевозившего нелегальных мигрантов, составлено 14 протоколов об административных нарушениях. Общая сумма наложенных на него штрафов составила 28 тыс. руб.

Андрей Репин