Трамваи №1 и №10 в Ижевске временно не будут направляться в городок Металлургов

В столице Удмуртии сегодня, 31 октября, с 23:00 и до окончания движения не будут курсировать трамваи №1 и №10. Их движения не будет на участке от магазина «Океан» до Сквера Металлургов, сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». Причиной стало проведение работ на трамвайных путях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Жители смогут добраться до места назначения по измененному маршруту. Так, трамвай №1 будет курсировать через улицы Московская, Магистральная, Центр, К.Маркса, Кирова и Тимирязева. Трамвай №10 поедет через Ворошилова, Ленина, Центр, К.Маркса, Кирова и Тимирязева.