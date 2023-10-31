Садоводы Юга России просят пересмотреть критерии качества яблок

Садоводы Кубани, Крыма, Дагестана и Ставрополья 31 октября направили коллективные письма в федеральный Минпромторг и Ассоциацию компаний розничной торговли с просьбой временного пересмотра критериев качества поставки яблок сортов «Гренни Смит» и «Голден Делишес» в торговые сети. В этом году собранный урожай получился с дефектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Садоводы рассказали, что из-за плохой погоды и дефицита сезонного персонала многие яблоки указанных сортов в этом году имеют ярко выраженный румянец и загар на поверхности (розовый бок). Существующие критерии приемки плоды вышеуказанных сортов с таким дефектом относят к нестандарту. В общей массе такие яблоки не допускаются до приемки сети либо же допускаются по согласованию.

Садоводы просят рассмотреть отнесение данного дефекта к первой категории продукта без дополнительных согласований, так как данная особенность сорта не влияет на его потребительские свойства и вкусовые качества. В противном случае, по мнению аграриев, производителям придется завышать цены на абсолютно зеленое яблоко, в виду значительной отбраковки продукции, а значит вырастут и цены в рознице.

Вячеслав Рыжков

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