Правительство утвердило требования по применению лекарств без инструкции

Правительство утвердило требования к лекарственным препаратам, которые разрешается назначать вне зависимости от показаний к их применению. Согласно постановлению, с 1 сентября 2024 года применение лекарств офф-лейбл может быть включено в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи детям, если они соответствуют указанным требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Офф-лейбл — использование лекарственных средств по показаниям, не утвержденным государственными регулирующими органами, не упомянутым в инструкции по применению.

Согласно постановлению, которое цитирует «Интерфакс», лекарства могут назначаться офф-лейбл, если эффективность и безопасность такого применения подтверждены исследованиями и рекомендациями, принятыми международными профессиональными организациями.

В документе отмечается, что назначение лекарств офф-лейбл особенно актуально для лечения детей с хроническими заболеваниями тяжелой формы, а также детей с онкологическими заболеваниями — в таких случаях доля использования препаратов офф-лейбл может достигать 70%.

В сентябре 2022 года в департаменте организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава заявляли, что применение препаратов офф-лейбл до их включения в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации запрещено. В настоящее время применение лекарств офф-лейбл для лечения детей регулируется врачебной комиссией.

В мае 2022 года правительство утвердило список заболеваний и состояний, при которых лекарства могут применяться офф-лейбл. В перечень вошли беременность, сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ревматические, онкологические, онкогематологические и инфекционные заболевания (ВИЧ, туберкулез и COVID-19). В августе 2023 года в перечень полностью вошла группа «Беременность, роды и послеродовой период».

Полина Мотызлевская