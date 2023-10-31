«Башавтотрансу» отказали в обеспечительных мерах по иску к УФАС

Арбитражный суд Башкирии отказал ГУП «Башавтотранс» в принятии обеспечительных мер в рамках рассмотрения иска о признании незаконными и отмене решения и предписания управления ФАС по Башкирии. Госперевозчик просил до вступления в силу решения суда приостановить действие спорных документов.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», 18 октября антимонопольная служба обязала «Башавтотранс» отменить результаты двух аукционов по продаже 14 зданий различного назначения и инфраструктурных объектов, расположенных на Гурьевской улице в Уфе. Победителем торгов стало ООО «Победа» (входит в ГК «Третий трест»), предложившее за активы 634 млн руб. УФАС, рассмотревшее жалобы на условия аукционов, пришло к выводу, что организатор продажи не указал, что ряд объектов имеют обременение — находятся в аренде.

В суде представитель «Башавтотранса» настаивал, что приостановке действия решения и предписания антимонопольной службы, но суд посчитал, что в этом случае госперевозчику ничто не помешает заключить договор купли-продажи с «Победой», «что приведет к утрате возможности исполнения оспариваемого акта (предписания) в случае отказа в удовлетворении заявленных требований по существу спора».

Ближайшее судебное заседание назначено на 13 декабря.

Булат Баширов

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