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Подрядчик повредил трубу и оставил без холодной воды пять улиц в Оренбурге

Сотрудники «Росводоканал Оренбург» начали устранять утечку холодной воды на ул. Алтайской. Повреждение на водоводе произошло из-за действий подрядной организации. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

Для проведения ремонтных работ холодная вода была временно отключена на ул. Алтайская, 1-14; пр-т Гагарина, 19а, 21; ул. Раздольная, 1; ул. М. Луговая, 1а, 3-3д, и ул. Мира, 1, 1/1, 1/2, 3/4, 3/5. Повреждение на водоводе будет устранено до конца дня. Жителям подвозят воду в зону отключения по заявкам.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области произошло ДТП с грузовиком. Из-за него около 50 домов остались без газа.

Георгий Портнов

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