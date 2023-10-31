Казань вошла в топ-4 городов РФ по уровню зарплат мерчандайзеров
Казань оказалась в четверке городов России с наибольшими зарплатами мерчандайзеров в fashion-ритейле. В среднем такие работники в городе получают 50 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает мэрия Казани со ссылкой на сервис Superjob.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В рейтинге городов РФ с наибольшими зарплатами мерчандайзеров лидирует Москва, где такие специалисты получают по 75 тыс. руб. в месяц. Вторую строчку занял Санкт-Петербург (62 тыс.) Топ-3 замкнул Екатеринбург (55 тыс.).