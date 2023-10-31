Не теплоснабжение на Кубани выделили больше 390 млн рублей субсидий

В 2023 году власти Краснодарского края выделили больше 390 млн руб. субсидий на теплоснабжение. Их предоставили 18 муниципалитетам Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор края Андрей Прошунин рассказал о ходе строительства и модернизации котельных. Готовы уже 46 объектов из запланированных на этот год 52. На Кубани, как уточил господин Прошунин, каждый год обновляют не меньше 50 котельных.

В станице Ирклиевской Выселковского района построили блочно-модульную котельную, которая обеспечит теплом среднюю школу №5. Также новые объекты теплоснабжения возвели в Кореновском, Славянском, Темрюкском районах, станице Староминской.

Вячеслав Рыжков

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