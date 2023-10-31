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Коммерсантъ FM
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ФПА обратится к правительству с просьбой уравнять оплату труда адвокатов

Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) готовит обращение к правительству России с предложением уравнять оплату труда адвокатов по назначению в уголовных, гражданских и административных делах. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам президента ФПА РФ Светланы Володиной, на сегодняшний день существует «очевидный дисбаланс» в оплате труда адвокатов по назначению. Так, минимальная ставка защитников по уголовным делам составляет 1646 руб. за судодень, а адвокатов по гражданским и административным — 550 руб.

В связи с этим 18 октября 2023 года руководство ФПА запросило у Судебного департамента при Верховном суде РФ информацию о расходах государства на предоставление защиты по назначению. «Чтобы выйти к правительству с конкретным предложением, требуется финансовое обоснование. Первоочередная и вместе с тем самая сложная наша задача — посчитать расходы государства по этому вопросу»,— пояснила госпожа Володина.

В частности, ФПА интересуют данные об общем объеме выделенных бюджетных средств на выплату вознаграждения адвокатам и возмещение понесенных ими дополнительных расходов, данные об объеме выделенных средств по разным видам судопроизводства, а также информация об имеющейся кредиторской задолженности по вознаграждению адвокатов за последние три года.

Эмилия Габдуллина

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