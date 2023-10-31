Представлявшаяся полицейской жительница Перми обвиняется в хищении 2 млн рублей

Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Перми. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая, являясь участником организованной преступной группы, звонила на телефоны жителей региона и представлялась им их родственницей, попавшей в беду, а также сотрудницей правоохранительных органов, которая может помочь в решении возникших проблем за деньги. Поверив таким сообщениям, трое потерпевших передали злоумышленнице более 2 млн руб.

Уголовное дело направлено в Кировский суд Перми для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении соучастников обвиняемой выделено в отдельное производство, ведется следствие.