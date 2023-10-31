Мэрия Уфы заплатит за новогодние подарки до 3,2 млн рублей
Управление образования администрации Уфы на аукционе 10 ноября выберет поставщика 4,9 тыс. детских новогодних подарков, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 3,22 млн руб. (около 650 руб. за набор), его оплатит бюджет города.
По условиям торгов, поставщик обязан передать подарки до 20 декабря. В набор должны входить кондитерские изделия и мягконабивная игрушка в виде дракона.
В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что подарочные наборы предназначены для детей участников СВО, граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, детей-инвалидов, из многодетных семей, а также для отличников, победителей олимпиад и лауреатов фестивалей.