Экс-директора в Удмуртии обвиняют в продаже чужого автомобиля за 2,5 млн рублей

В столице Удмуртии задержали 33-летнего экс-директор предприятия по подозрению в мошенничестве с автомобилем (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма причиненного ущерба составила 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году главный бухгалтер организации оформила на свое имя кредит для покупки автомобиля директору. Он пообещал ежемесячно вносить платежи, однако через год компания прекратила свое существование. Вместе с этим директор прекратил платить за кредит, а вместо этого подделал документы купли-продажи и продал автомобиль своему родственнику. Деньги он потратил в личных целях.

Похищенный автомобиль обнаружили на границе с Грузией. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.