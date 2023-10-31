В Казани после высадки ребенка из автобуса возбудили дело

Прокуратура возбудила административное дело по факту высадки 11-летнего мальчика из рейсового автобуса в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в сентябре этого года. Кондуктор высадил ребенка из автобуса №37, поскольку у него не работал терминал, а у мальчика с собой была лишь карта. При этом в ведомстве отметили, что по закону лиц до 16 лет высаживать из общественного транспорта за отсутствие билета нельзя.

Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя по факту принудительной высадки из автобуса несовершеннолетнего, не подтвердившего оплату проезда (п. 2.1 ч. 2 ст. 11.33 КоАП РФ). Постановление с материалами проверки ведомство отправило в Средне-волжское управление Ространснадзора. Документ находится на стадии рассмотрения.

"Ъ-Казань"