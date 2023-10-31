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Определены УК и ТСЖ Прикамья, вошедшие в отопительный сезон с самыми высокими долгами за тепло

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые на 1 октября 2023 года накопили самую высокую задолженность за тепло и горячую воду. В отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании задолженности.

На начало октября 2023 года лидерами списка должников среди УК являются: ООО «УК «Выбор» (г. Лысьва) (ИНН 5918216796), накопившая задолженность более 7,9 млн руб. чуть более чем за год – с августа 2022 года; пермское ООО «Жилищный фонд» (ИНН 5948040677) — 5,9 млн руб. и ООО «Околица» (ИНН 5911059110) из города Березники — 3,3 млн руб.

Среди товариществ собственников жилья первыми по величине задолженности стали пермское ТСЖ «Кабельщиков, 17» (ИНН 5907030045) — 6,6 млн руб., березниковское ТСЖ «Черняховского, 45» (ИНН 5911061695) — 4,97 млн руб. и краснокамское ТСЖ «Гознак-1» (ИНН 5916019577) — 3,5 млн руб.

Общая сумма задолженности УК, представленных в антирейтинге, превышает 45 млн руб., ТСЖ — 62 млн руб. С полным списком должников можно познакомиться в приложении к релизу.

«В отношении всех этих УК и ТСЖ уже инициированы исковые заявления о взыскании задолженности. Рекомендуем всем руководителям организаций оперативно погасить накопленные долги во избежание санкций в рамках исполнительных производств. Мы также призываем жителей домов, которые обслуживают такие организации, задавать «управдомам» неудобные, но уже давно назревшие вопросы. Потому что, как правило, пострадавшей стороной становятся именно жители», — сообщила Екатерина Бикаева, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».

Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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