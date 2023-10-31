В Саратове налоговый орган требует признать банкротом крупную дорожную компанию

Управление федеральной налоговой службы по Саратовской области требует признать банкротом ООО «Автодорожник» из-за долга почти в 25 млн руб. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Саратовской области, но к рассмотрению пока не принято.

По данным Kartoteka.ru, единственным владельцем компании выступает Дасим Рамалданов, в штате числится 154 человека. По итогам 2022 года выручка компании составила 1,6 млрд руб., а чистая прибыль — почти 45 млн.

Предприятие зарегистрировано в 2005 году. С тех пор компания получала государственные подряды на дорожные работы в Саратовской области. Общая сумма контрактов только с региональным комитетом дорожного хозяйства достигла почти 1,4 млрд руб.

Никита Маркелов

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