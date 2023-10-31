Выдача автокредитов в Удмуртии выросла на 77,5% с начала 2023 года

Жители Удмуртии с января по сентябрь 2023 года взяли автокредитов на 11,2 млрд руб., что на 77,5% больше прошлогоднего показателя. Таким образом, регион оказался на 24 строчке среди 30 субъектов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Отметим, что в целом по России выдали кредитов на покупку автомобилей на 884,2 млрд руб., рост — 78,3%. Это рекордный показатель в первые девять месяцев года за всю историю наблюдений. Наибольший рост продемонстрировали Белгородская область — 99,6%, Татарстан — 98,9%, Башкортостан — 97,9%, а также Оренбургская и Омская области — 96,3% и 95,8%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что показатель объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года. Кроме того, на рост повлияли возобновление госпрограммы льготного автокредитования, увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран и рост среднего размера автокредита.