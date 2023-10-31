В Черном и Азовском морях проведут комплексные исследования в 2024 году

Севастопольский госуниверситет организует комплексные исследования в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба СевГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СевГУ Фото: пресс-служба СевГУ

Ученым предстоит провести археологические, биологические, биохимические, гидрографические, гидрогеологические и другие исследования. Университет впервые выступит в качестве организатора экспедиции, однако ранее специалисты ВУЗа неоднократно принимали участие в аналогичных мероприятиях.

В исследованиях задействуют научно-исследовательское судно «Пионер-М». Экспедиция пройдет 12-мильной зоне территориальных вод РФ.

Анастасия Донскова

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