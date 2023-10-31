В бархатный сезон пермяки активно выбирали отдых в Китае и на Кубе

В бархатный сезон пермяки стали чаще выезжать за границу, чем в прошлом году. С 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

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Наибольший приток туристов из Пермского края был зафиксирован в страны Азии и Латинской Америки. Среди самых популярных направлений – Китай и Куба. Спрос на поездки в эти страны вырос более чем в 30 раз относительно осени прошлого года. На третьем месте в региональном топ-3 направлений – Саудовская Аравия, принявшая в этот бархатный сезон в 26 раз больше пермяков.

Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость россиянами год к году снизилась на 8%. Абхазия занимает вторую строчку, турпоток в эту страну остался на уровне 2022 года. Тройку лидеров замыкает Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Объединенные Арабские Эмираты (+28%) и Армения (+28%).

Из стран Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали в 3,2 раза чаще ездить в Оман, спрос на который вырос после возобновления прямых рейсов в декабре 2022 года. Также в 2,3 раза больше путешественников из России этой осенью принял Катар, популярность которого растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, заметно вырос спрос на Иран (+76%) и Саудовскую Аравию (50%).

Взрывные темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. Например, в бархатный сезон 2023 года россияне в 18 раз чаще посещали Кубу, чему также способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение, и в 2,7 раза чаще – Венесуэлу.

Азиатское направление по числу туристов из РФ выросло на 168% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Поездки в Китай стали популярнее в 10 раз, в Таиланд – почти в 9 раз, а в Индонезию – в 2,7 раза. Положительно на притоке россиян сказалось и мартовское увеличение рейсов по маршруту Москва – Коломбо, в результате чего Шри-Ланку в бархатный сезон посетили почти в 5 раз больше российских путешественников, чем годом ранее. При этом Мальдивы, напротив, показали обратный тренд – снижение на 42%.

Европу в этом году россияне стали в целом посещать на 20% реже. Однако это не коснулось традиционно популярных среди соотечественников направлений: Черногория выросла на 76%, Кипр – на 43%, Италия – на 40%, Великобритания – на 35%, а Франция – на 25%.