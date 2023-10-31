В Челябинске УФАС возбудило дело из-за телефонного спама стоматологии

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства из-за телефонных звонков из стоматологии. Заседание комиссии назначено на 7 ноября, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС пожаловался житель Челябинска. Горожанин рассказал, что ему позвонили из стоматологии «Евросмайл» и пригласили «бесплатно пройти полную диагностику полости рта по программе „Здоровая улыбка“». При этом согласие на звонки с рекламной информацией он не давал.

Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе», запрещающее распространение рекламы по телефону без предварительного согласия абонента.

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