Бастрыкин потребовал доклад об условиях жизни инвалидов в селе Удмуртии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о нарушении жилищных прав инвалидов в селе Подгорное в Удмуртии. С данным заявлением обратились местные жители, которые рассказали, что в многоквартирном доме села с 2010 года не ремонтировалась кровля. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме того, из-за состояния крыши дома оказываются затопленными жилые помещения. Это в вою очередь приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье жильцов.

Отмечается, что жители обращались в местные органы власти, однако неоднократные жалобы не возымели эффекта. В следственном управления СК России по Удмуртии организовали процессуальную проверку.