Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин потребовал доклад об условиях жизни инвалидов в селе Удмуртии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о нарушении жилищных прав инвалидов в селе Подгорное в Удмуртии. С данным заявлением обратились местные жители, которые рассказали, что в многоквартирном доме села с 2010 года не ремонтировалась кровля. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме того, из-за состояния крыши дома оказываются затопленными жилые помещения. Это в вою очередь приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье жильцов.

Отмечается, что жители обращались в местные органы власти, однако неоднократные жалобы не возымели эффекта. В следственном управления СК России по Удмуртии организовали процессуальную проверку.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...