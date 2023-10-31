В Перми вновь начался набор в «Вагнер»

Информацию о вербовке в группу «Вагнер», которая находится в процессе вхождения в состав Росгвардии, разместил телеграм-канал «Прикамские витязи». Как следует из сообщения, в состав группы приглашаются как лица с российским гражданством, так и иностранцы в возрасте от 20 до 55 лет.

У кандидатов не должно быть непогашенных судимостей, розыска или подписки о невыезде в рамках уголовных дел, а также административного надзора. Они будут выполнять задачи в зоне специальной военной операции, где строится новый лагерь вагнеровцев, в дальнем зарубежье и Белоруссии.

Во время нахождения в лагере оплата составит 80 тыс. руб. в месяц, а в зоне боевых действий — от 240 тыс. руб. в месяц. Обеспечение, лечение и реабилитацию завербованных обещают по нормам Росгвардии.