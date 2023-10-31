Саратовский губернатор рассказал о нарушениях в оздоровительных центрах

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в личном Telegram-канале о ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных региональным министерствам учреждений. В частности, глава субъекта РФ поручал контрольно-аналитическому комитету кабмина «тщательно проанализировать» работу социально-оздоровительных центров.

Некоторые учреждения проводили большое количество неконкурентных закупок, «что говорит о неэффективном расходовании бюджетных средств». В качестве примера господин Бусаргин привел ситуацию в социально-оздоровительном центре «Пещера монаха» в Хвалынском районе, где количество неконкурентных закупок превысило число конкурентных в шесть раз.

Также чиновники выявили факты дробления закупок для заключения контрактов с конкретными коммерсантами. При определении стоимости за основу часто брали коммерческие предложения ликвидированных или неработающих компаний.

Роман Бусаргин заметил, что учредителю организаций — региональному министерству труда и социальной защиты (с начала августа возглавляет Денис Давыдов) — стоит принять соответствующие ситуации кадровые решения.

Дарья Васенина

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