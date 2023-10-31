Челябинский аэропорт перешел на зимнее расписание

Международный аэропорт имени И.В. Курчатова в Челябинске перешел на зимнее расписание полетов. Как сообщили в пресс-службе авиапредприятия, оно будет действовать до 30 марта. В этот период рейсы из Челябинска будут выполнять 12 перевозчиков по 23 направлениям.

Так, ожидается восемь ежедневных рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Сибирь». В Санкт-Петербург предусмотрено три рейса в день на самолетах перевозчиков «Победа», «Россия» и «Смартавиа».

Южные направления в зимнем расписании представлены рейсами в Сочи (12 в неделю, перевозчики — «Уральские авиалинии», «Победа» и «Северный ветер») и Минеральные Воды (четыре вылета в неделю авиакомпании «Азимут»).

Межрегиональные перевозки будут выполнять авиакомпании «Ред Вингс», «Сибирь» и «Ютэйр», среди направлений — Казань, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск, Волгоград, Красноярск, Нижний Новгород. С Нового года планируется возобновление рейсов в Нижневартовск и Самару.

Среди международных направлений в расписании Турция (Анталья, Стамбул), Египет (Шарм-Эль-Шейх), Таиланд (остров Пхукет), Таджикистан (Душанбе, Худжанд), Кыргызстан (Ош), Армения (Ереван). С 15 ноября стартуют рейсы компании «Ред Вингс» в Тбилиси.

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