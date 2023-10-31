Автокредитование в Нижегородской области увеличилось на 73,1%

Объем выдачи автокредитов в Нижегородской области увеличился в январе-сентябре 2023 года на 73,1% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За девять месяцев нижегородцы оформили займы на покупку автомобилей на 19,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом в России в январе-сентябре выданы автокредиты на 884,2 млрд руб. – на 78,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года. К аналогичному периоду 2021 года показатель увеличился на 6,1%, до 833,3 млрд руб. «Таким образом, это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в первые девять месяцев года за всю историю наблюдений», — отметили в НБКИ.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает рост автокредитования с эффектом низкой базы после падения выдачи весной 2022 года. «Увеличение объемов автокредитования в текущем году также объясняется возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в 2023 году», — подчеркнул господин Волков.

Владимир Зубарев