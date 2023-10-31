Педофил получил семь лет за развратные действия в детском лагере в Анапе

В Анапе мужчина, проникший 29 июля 2022 года в детский лагерь «Черноморская зорька», признан виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Городской суд назначал злоумышленнику, который является уроженцем Молдавии, наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Потерпевшими признаны две девочки, отдыхавшие в лагере «Черноморская зорька». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Похожий инцидент произошел августе текущего года в лагере «Счастливое детство» в Анапе. На этот раз злоумышленником оказался безработный из Воронежской области, следствие по его делу еще продолжается.

После инцидента в лагере «Счастливое детство» прокуратура Краснодарского края провела проверку работы детского оздоровительного учреждения и выявила многочисленные нарушения санитарных и противопожарных норм, а также требований безопасности и антитеррористической защищенности. По инициативе прокуратуры суд вынес постановление о приостановке работы лагеря «Счастливое детство», находившиеся в лагере дети были размещены в других оздоровительных учреждениях Анапы.

Анна Перова, Краснодар