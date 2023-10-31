В Благоварском районе введен карантин по бешенству

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел карантин по бешенству животных на территории села Старокучербаево Благоварского района. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Эпизоотическим очагом является личное подсобное хозяйство. Запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение его посторонними, кроме специалистов ветеринарной службы, ввоз и вывоз невакцинированных животных, снятие шкур с трупов животных. В Старокучербаево запрещено проводить ярмарки и выставки.

Майя Иванова

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