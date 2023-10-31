Выдача автокредитов в Татарстане за январь-сентябрь выросла почти на 100%

За девять месяцев этого года в Татарстане выдали автокредиты почти на 40 млрд руб., что на 98,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Нацбюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Татарстан оказался на пятой строчке среди регионов РФ по числу выданных за указанный период автокредитов. Возглавляет рейтинг Москва с 80,2 млрд руб. В тройку также входят Подмосковье (62 млрд) и Санкт-Петербург (53 млрд).

Всего за январь-сентябрь в России выдали автокредиты на 884 млрд руб. Это на 78,3% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"