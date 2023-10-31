Уфимец обвиняется в покушении на сбыт наркотиков

Прокуратура направила в Калининский районный суд Уфы уголовное дело по обвинению 25-летнего уфимца Максима Смирнова в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, мужчина являлся членом ОПГ, которая распространяла наркотики на территории Уфы, Кушнаренковского и Уфимского районов. В задачу обвиняемого входило размещать наркотики в тайниках.

Максим Смирнов был задержан сотрудниками полиции в марте текущего года. Из незаконного оборота изъято около 5,5 кг наркотиков, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова

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