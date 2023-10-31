Уфимец обвиняется в покушении на сбыт наркотиков
Прокуратура направила в Калининский районный суд Уфы уголовное дело по обвинению 25-летнего уфимца Максима Смирнова в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, мужчина являлся членом ОПГ, которая распространяла наркотики на территории Уфы, Кушнаренковского и Уфимского районов. В задачу обвиняемого входило размещать наркотики в тайниках.
Максим Смирнов был задержан сотрудниками полиции в марте текущего года. Из незаконного оборота изъято около 5,5 кг наркотиков, сообщили в прокуратуре.
Обвиняемый частично признал вину.