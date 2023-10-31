В Верхнебаканском начались масштабные раскопки некрополя

На месте строительства дорожной развязки в поселке Верхнебаканском начались масштабные раскопки некрополя. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

В конце 2022 года в ходе работ по разминированию участка строительства в районе 16км+50 м трассы А-290 кроме снарядов времен Великой Отечественной войны на месте были обнаружены наконечники копья и дротика, фрагмент человеческой кости, осколки гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Артефакты передали на экспертизу. Исследование показало, что в указанном районе находится античный некрополь. Объект поставили на учет Росреестра. Было принято решение провести раскопки на всей площади будущего строительства.

«Речь идет, по-видимому, о некрополе, в котором находились в том числе и воинские захоронения, так как ранее были найдены предметы вооружения: наконечники копий, фрагменты мечей, ножи, другое оружие, а также и фрагменты керамических сосудов. Но также мы обнаружили в каменных ящиках и погребения женщин, а среди предметов погребального обряда – керамику, в том числе и амфоры, привезенные из средиземноморских центров, и столовую посуду»,— отметила старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

Все находки передадут на хранение в Новороссийский исторический музей-заповедник.

Анастасия Донскова

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