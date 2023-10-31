Здания уфимской «Восьмиэтажки» могут признать памятниками культуры

Выявленные объекты культурного наследия, здания так называемой «Восьмиэтажки» на Первомайской улице в Уфе, планируют включить в реестр памятников истории и культуры народов России. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии разместило соответствующие проекты актов государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте для общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов республики.

Экспертизу проводил доцент кафедры истории государства и права оренбургского филиала Московского государственного юридического университета имени Кутафина Владимир Рубин.

Как следует из актов, Южная и Северная высотки входят в «Ансамбль застройки Черниковска 1950-х годов, от Дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа». Черниковск ранее был городом-спутником Уфы, в 1956 году вошел в ее состав.

Как установил господин Рубин, оба здания «Восьмиэтажки» представляют собой «уникальный образец советской архитектуры середины XX века, отражающий строительные традиции и практики, характерные для так называемого „сталинского классицизма“».

Майя Иванова

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