Сенат Франции принял законопроект о запрете инклюзивного письма в документах

Сенат Франции поддержал в понедельник, 30 октября, законопроект, который введет запрет на использование в официальных документах так называемого инклюзивного письма, сообщает Le Figaro. Сенаторы отдали 221 голос «за» и 82 «против».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cecilia Lerouge / AP Фото: Cecilia Lerouge / AP

Инклюзивная манера письма предполагает упоминание во всех уместных случаях как мужских, так и женских суффиксов прилагательных и существительных, которые перечисляются через дефис или интерпункт. Сторонники такой манеры письма считают, что так они подчеркивают равнозначность мужчин и женщин.

Законопроект предусматривает запрет на инклюзивную манеру письма во всех официальных документах, куда войдут как правовые акты, издаваемые правительством, так и, например, трудовые договоры. Документы же, выпущенные с использованием инклюзивного письма, могут быть признаны недействительными. При этом одобрение Сената не гарантирует того, что законопроект будет вынесен на голосование в Национальную ассамблею.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал запрет на инклюзивное письмо. Выступая на открытии Международного дома французского языка в замке Виллер-Котре, президент заявил, что не хочет «поддаваться веяниям времени» и считает, что французскому языку «не нужны лишние точки и тире». Запрет на использование инклюзивного письма в рамках школьного образования был введен во Франции еще в 2021 году указом тогдашнего министра просвещения Жан-Мишеля Бланке.

Кирилл Сарханянц