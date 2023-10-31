В следующем году на Кубани хотят отремонтировать больше 230 километров дорог

Власти Краснодарского края в следующем году собираются отремонтировать больше 230 км дорог в регионе. В планах обновить 120 км региональных и 114 км местных дорог, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

С начала текущего года в крае обновили больше 106 км региональных дорог. Кроме того, были отремонтированы шесть мостов и путепроводов. В агломерациях региона – Краснодарской, Сочинской и Новороссийской – раньше намеченных сроков завершили ремонт около 100 км дорог.

«Благодаря нацпроекту ''Безопасные качественные дороги'' мы приводим в порядок улицы не только в больших городах, но и в станицах, поселках», – отметил губернатор.

Вячеслав Рыжков

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