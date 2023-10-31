Студенты из Башкирии сыграют свадьбу на Международной выставке-форуме в Москве

3 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» в московском ВДНХ будет организована башкирская свадьба, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

По словам министра культуры республики Амины Шафиковой, в ходе мероприятия будут звучать традиционные башкирские песни, а также «благопожелания молодоженам с комментарием на русском языке».

Молодожены — студенты Уфимского университета науки и технологии 24-летний Загир Сафаргалин и 23-летняя Юлия Сулейманова.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. 3 декабря в рамках мероприятия состоится «День Республики Башкортостан». На выставке Башкирия представит «свой культурный, туристский, инвестиционный, промышленный потенциал — все, чего достигла республика за последние годы», отметили в пресс-службе минэкономразвития. Стенд региона будет оформлен в виде космолета.

Булат Баширов

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