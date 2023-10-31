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«Россети Тюмень» направили около 47 млн рублей на восстановление соснового леса в Югре

«Россети Тюмень» приняли участие в восстановлении леса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. За август и сентябрь энергетики высадили более 98 тысяч саженцев в возрасте от года до двух с половиной лет и высотой от 8 до 12,5 сантиметра. На восстановление соснового леса компания направила около 47 млн рублей.

Адаптированные к суровому северному климату насаждения общей площадью 33,5 гектара появились в Нижневартовском и Советском районах. Перед высадкой молодых сосен компания расчистила участки тайги от валежника, мелких пней и стволов усохших деревьев. Чтобы защитить молодые деревья от природных возгораний, специалисты оградили периметр минерализованной противопожарной полосой. Агротехнический уход за саженцами обеспечат инженеры по лесовосстановлению. В течение 3 лет они будут выполнять оправку растений от завала травой и почвой, убирать валежник, поливать подрастающие сосны и проверять их приживаемость.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание сохранению окружающей среды и биоразнообразия в регионах присутствия. Компания на постоянной основе реализует природоохранные проекты. Так, в 2022-2023 годах в водоемы Обь-Иртышского бассейна выпущено около 335 тысяч мальков ценных пород рыб, высажено свыше 350 гектаров сосняка, установлено 6,5 тысячи птицезащитных устройств.

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