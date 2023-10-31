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На капремонт ДК Химиков в Казани потратят 45 млн рублей

Капремонт ДК Химиков в Казани оценили в 45 млн руб. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Исполнителю предстоит провести капремонт вентиляции, электрики и отопления, закупить технологическое оборудование, провести общестроительные работы. Помимо этого, победитель тендера должен будет организовать публичный ценовой аудит для того, чтобы обосновать вложения в проект.

Работы должны быть выполнены не позднее 28 февраля следующего года. Деньги на эти цели выделят из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"

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