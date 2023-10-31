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Коммерсантъ FM
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«Налитый кровью единственный глаз и кроваво-красная стрелка»

Анна Минакова — о выборе украшений для Хэллоуина

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об аксессуарах и камнях, которые смогли бы дополнить образ в День всех святых.

Фото: Louis Erard

Фото: Louis Erard

Сегодня Хэллоуин. Давайте поговорим о часах и украшениях, которые отлично впишутся в дресс-код праздника. Начну с Константина Чайкина и его Time-Eater II «От заката до рассвета», созданный совместно с Louis Erard. Налитый кровью единственный глаз и кроваво красная стрелка, что может быть более «хэллоуиновским»?

Украшения нужно подобрать под стать, а не просто шипы, летучих мышей и черепа. Я предлагаю подумать о «кровавых камнях». Тут вам в помощь названия цветов драгоценных камней. Рубин «голубиная кровь» — а это высшая характеристика цвета для рубина. Или рубин «кроличья кровь» — это второй по стоимости цвет.

Популяризации эти кровожадных названий мы обязаны доктору Перетти и его геммологической лаборатории GRS. А вот про каплю крови в топазах империал высшей категории цвета и стоимости говорить начали без его подсказки. Тоже отличный камень для Хэллоуина, если вы ювелирный эксперт и коллекционер — знатоки оценят. Кроме того, в отличие от летучих мышей и тыкв, носить такие украшения можно потом круглый год.

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