В сибирских регионах заболеваемость ковидом растет вторую неделю подряд

В Иркутской области зафиксирован резкий рост заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзора региона. За прошедшую неделю в области было зарегистрировано 239 случаев COVID-19, что на 83% больше относительно показателей предыдущей недели. Всего с начала пандемии подтверждено более 375 тыс. случаев ковида в регионе.

По данным Стопкорнавирус.РФ, в Кемеровской области в период с 23 по 29 октября было выявлено 310 новых случаев, неделей ранее - 271 случай. 31 октября правительство области приняло решение о продлении режима повышенной готовности до конца ноября «в связи с сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой».

В Красноярском крае за неделю был зафиксирован 241 новый случай инфекции, неделей ранее – 203. В Омской области установлено 192 новых случая, прирост относительно недели ранее составил 41 человек. Небольшой прирост отмечается в Алтайском крае (+5 человек) неделя к неделе.

В Томской области 104 случая на прошлой неделе и 88 на предыдущей. Наименьшие значения отмечаются в Республиках Алтай и Тыва (7 и 4 человека соответственно), где показатели заболеваемости COVID-19 относительно периода с 16 по 22 декабря существенно никак не изменились.

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Александр Киселев