Челябинская область получит 14 млн рублей на оборудование для выявления диабета

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области 14 млн руб. на оснащение больниц, работающих с сельским населением, оборудованием для ранней диагностики сахарного диабета. Об этом сообщили в минздраве региона.

По словам замминистра здравоохранения Челябинской области Натальи Шеломовой, планируется приобрести анализаторы для определения гликозилированного гемоглобина в восемь медицинских организаций. Оборудование направят в Троицк, Катав-Ивановск, Чебаркуль, Карталы, Долгодеревенское, Еткуль, Кыштым и Верхний Уфалей.

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