В Азове трое несовершеннолетних пострадали в пожаре в многоквартирном доме

Днем 31 октября в Азове в результате пожара пострадали трое детей и пожилая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области. Две девочки-близняшки, их младший брат и бабушка госпитализированы.

Сообщение о возгорании поступило в 10:15. Огонь охватил одну из комнат в многоквартирном доме по ул. Победы, 14. В квартире находилось пятеро человек — бабушка и четверо ее внуков.

«Пока женщина и старший внук была на кухне, трое малолетних детей решили поиграть с зажигалкой. Детская шалость обернулась пожаром — в считанные секунды загорелись диван и домашние вещи»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Приехавшим на вызов пожарным удалось локализовать огонь к 10:24. К 10:40 возгорание было полностью ликвидировано. В тушении были задействованы 13 человек и пять единиц техники.

Анастасия Назарова