На вокзале «Краснодар-I» проведут комплексное обследование на диабет

На вокзале «Краснодар-I» 4 ноября специалисты клинической больницы «РЖД-Медицина» проведут комплексное обследование желающих по выявлению сахарного диабета. Об этом сообщает ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина" Краснодар».

Профилактические осмотры бесплатно проведут эндокринологи, терапевты и онкологи. В рамках акции желающие смогут пройти УЗИ, онкоскрининг, ЭКГ, сдать экспресс-анализы и измерить давление.

«За 66 дней федеральной программы врачи посетят 37 населенных пунктов, расположенных в 30 субъектах Российской Федерации, и бесплатно проведут комплексное обследование местного населения»,— говорится в сообщении.

Маршрут завершится в Москве 14 ноября.

Анастасия Донскова

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