В Кузнецке создали вертикально интегрированное производство матрасов

ООО «Кузнецкий Технопарк», входящее в ООО «Фомлайн», запустило в Кузнецке Пензенской области серийный выпуск независимых пружинных блоков мощностью 1,2 млн кв. м в год. На площадке наладили вертикально интегрированное производство матрасов, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития и промышленности.

В проект вложили порядка 950 млн руб., из которых 246 млн выделил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития». Общие инвестиции «Кузнецкого технопарка» в производство матрасов, подушек и комплектующих к ним превысили 4,5 млрд руб.

«Вместе с ранее открытыми участками по выпуску эластичного пенополиуретана и специального клея для матрасов новые технологические линии по производству независимых пружинных блоков позволили нам завершить формирование вертикально интегрированного производства матрасов со 100% локализацией. При этом часть комплектующих мы поставляем и другим производителям, в том числе за пределы России», — процитировали в кабмине генерального директора организации Дмитрия Браташова.

В рамках нового проекта планируют создание 50 «высокопроизводительных рабочих мест». Правительство региона предоставляет «Кузнецкому технопарку» налоговые льготы — за период реализации указанных инвестпроектов предприятие сэкономило 56,6 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Кузнецкий технопарк» создано в конце ноября 2015 года. Стопроцентный бенефициар компании — ООО «Фомлайн», генеральный директор — Дмитрий Браташов. Уставный капитал «Кузнецкого технопарка» составляет 1,6 млрд руб., численность персонала — 273 человека.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.