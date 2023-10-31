Администрация Краснодара потратит на покупку конфет к Новому году 10 млн рублей

К Новому году администрация Краснодара планирует потратить 10,2 млн руб. на покупку конфет. Управление закупок мэрии города разместило на сайте госзакупок соответствующее объявление.

В планах у администрации купить 17 тыс. наборов с конфетами по 800 грамм стоимостью 600 руб. каждый. В наборе должны быть упаковка в виде шкатулки из гофрированного картона, украшенная персонажами и атрибутикой наступающего Года Дракона, вкладка с историей о символе года и поздравлениями, детская игра с картами со смайликами или животными для всех возрастов, а также сами конфеты: ореховый батончик, халва, мармеладки и другие. Наборы подарят детям из семей работников бюджетной сферы, многодетных и социально незащищенных семей.

В других городах страны также разместили на госзакупках объявления о поставке новогодних подарков. Больше всего на эти цели хотят потратить в Казани – 33,2 млн руб. Администрация города планирует закупить почти 160 тыс. подарочных наборов.

В Нижнем Новгороде потратить планируют 10 млн руб., в Омске – 8,4 млн, в Новосибирске – 6,8 млн. В Уфе хотят закупить почти 5 тыс. наборов на 3,2 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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