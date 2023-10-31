В Удмуртии предложили обучать студентов по контракту и за рубежом, «чтобы оттуда вернуть богатых лордов»

Председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Удмуртии Петр Фомин предложил развивать контрактную систему между предприятиями республики и абитуриентами, чтобы направлять их учиться в вузы России и мира, но при этом чтобы они обязательно возвращались в Удмуртию. Об этом он сказал во время правительственного часа в республиканском парламенте, на котором вице-премьер Татьяна Чуракова рассказывала о развитии сферы образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Депутаты отметили, что часто уехавшие учиться в вузы Москвы, Петербурга и других крупных городов не возвращаются после окончания в Удмуртии. Они указали на необходимость обязать их возвращаться, чтобы работать на предприятиях Удмуртии. Ряд компаний республики уже отправляют целевиков в крупные вузы страны, но они возвращаются и работают на своих предприятиях, пояснил Петр Фомин.

«Выполнять госзаказ мы можем не только (через обучение) в Удмуртии, но и в вузах других регионов. И это делают наши предприятия: ЧМЗ отправляет учиться в Петербург, "Белкамнефть" — в Москву. Андрей Ураськин (депутат госсовета, директор Национального театра Удмуртии.— "Ъ-Удмуртия") отправил учиться в театральный вуз и всех вернул артистами. Я думаю, такая контрактная система должна быть на предприятиях и организациях, и дети должны учиться везде, даже за рубежом, для того чтобы оттуда вернуть богатых лордов, жен, детей привезти сюда, и пусть они работают на Россию»,— сказал депутат.

Татьяна Чуракова отметила, что правительство готовит в качестве закинициативы поправки в федеральное законодательство по поводу необходимости отработки после окончания вуза на предприятиях по распределению, развитию целевого обучения и ужесточения штрафов для целевиков, которые отказались после окончания вуза идти работать на предприятие. «Наверно, это тоже поможет нам детей вернуть на территорию Удмуртии. Но нам надо создавать и интересные рабочие места»,— добавила вице-премьер.