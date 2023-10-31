Автомобили столкнулись между Воткинском и Сарапулом из-за льда на дороге

В Завьяловском районе Удмуртии на 37 км трассы, соединяющей Сарапул с Воткинском, произошла дорожная авария. 30 октября около 9:15 здесь Ford Focus и Great Wall, 54-летний водитель которого не справился с управлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водители Ford и Great Wall, а также его 43-летний пассажир получили травм. Им потребовалась госпитализация в больницу.

По факту дорожного происшествия проводится проверка. Отмечается, что дорожные службы нарушили правила содержания дороги, в частности не приняли меру по обработке противогололедными материалами. В отношении собственника дороги проведут контрольно-надзорные мероприятия.