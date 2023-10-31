Бывший городской чиновник трудоустроился в краевом учреждении

В КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» в качестве исполняющего обязанности начальника назначена Елена Седова, ранее заместитель руководителя учреждения по экономическим вопросам, сообщает Business Class.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 27 октября уволился прежний и. о. начальника ведомства Михаил Якушев, возглавивший учреждение после ареста обвиненного в получении взятки Андрея Уголькова.

Как отмечает издание, в ведомство, на пост заместителя начальника по вопросам строительства, также трудоустроился Александр Эдельман, который до недавнего времени работал первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми, а в прошлом был директором ООО «Дортехинжиниринг». Как сообщали пермские СМИ, в октябре господина Эдельмана признали виновным в совершении экономического преступления: экс-директор дорожного подрядчика скрыл имущество, за счет которого должен был заплатить налоговую недоимку в 200 млн руб.,— за это его оштрафовали на 700 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.