Администрация Екатеринбурга изменит карту, похожую на «могильную плиту»

Мэрия Екатеринбурга планирует внести изменения в гранитную карту, которую установил в октябре в центре Екатеринбурга. Как рассказали в пресс-службе администрации, сейчас объект проходит стадию доработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Хабарова Коммерсантъ Фото: Полина Хабарова Коммерсантъ

Так, планируется поменять начертание дат «1723 – 2023». Принято решение оставить на плите дату «2023 год», а также добавить подпись «Гранитная карта города». Рядом с объектом хотят поставить поясняющую табличку с описанием, а также QR-код, перейдя по которому можно узнать краткую историю изменения границ города и его районов.

«Предполагаемые изменения будут представлены Главе Екатеринбурга Алексею Орлову в ближайшее время. В настоящий момент работы не оплачены и не будут оплачены до тех пор, пока объект не пройдет необходимую доработку и не будет принят»,— прокомментировали в мэрии.

Напомним, гранитная карта Екатеринбурга с делением на районы появилась на пересечении проспекта Ленина и Набережной Рабочей Молодежи. Новый объект, посвященный 300-летию Екатеринбурга, выполнен из гранита. Внешний вид объекта вызвал неоднозначную реакцию горожан, которые в социальных сетях начали называть карту «могильной плитой».

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