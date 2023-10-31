Почти треть петербуржцев меняют технику раз в 1-3 года

В Санкт-Петербурге тратят средства на обновление техники раз в 1-3 года 29% жителей. Результаты опроса представили Группа Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и компания «Ситилинк».

Чаще всего потребители из Северной столицы приобретают новую технику из-за износа старой (45%), а 11% опрошенных — из-за появления на рынке новых моделей. Меньше, 6% решаются купить электронику, так как разочаровались в своем гаджете.

При этом 44% респондентов заметили, что в 2023 году их траты на обновление техники возросли, из них 24% петербуржцев оценивают рост расходов на 10-20%. Прежде всего в Петербурге покупали мобильные телефоны (62%), ноутбуки (39%) и телевизоры (13%).

Аналитики заметили изменения в статистике по застрахованной технике. В пресс-службе «Ситилинка» уточнили, что в текущем году потребители стали чаще страховать ноутбуки и телевизоры, в то время как в прошлом году в лидерах были телефоны.

Ранее «Ъ» писал, что с 26 сентября по 23 октября трафик в торговых центрах Петербурга увеличился на 10% относительно аналогичного периода прошлого года.

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