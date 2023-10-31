Жителя Азербайджана, напавшего на полицейского, арестовали до 17 декабря
Орджоникидзевский районный суд Уфы арестовал до 17 декабря 34-летнего гражданина Азербайджана,
обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По данным «Ъ-Уфа» из информированных источников, подозреваемого зовут Эльвин О.
По версии следствия, 14 октября сотрудники уфимского отдела полиции №5 прибыли на вызов по сообщению об угрозе убийством — иностранец угрожал своей бывшей сожительнице.
После предложения полицейских проехать в отделение, обвиняемый ударил одного из сотрудников МВД головой в лоб, а во время попытки надеть на него наручники повредил полицейскому кисть.
В суде представитель следствия отметил, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории России, поэтому может скрыться и «воспрепятствовать расследованию уголовного дела», отмечается в сообщении пресс-службы.